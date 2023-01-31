По данным СМИ, 28-летний экс-игрок "Зенита" Сердар Азмун продолжит свою карьеру в "Марселе", представляющего чемпионат Франции. Сумма сделки составит примерно 10 млн евро. На приглашении иранского форварда настаивает экс-спортдиректор "Зенита" Хавьер Рибалта.
Сердар Азмун защищает цвета немецкого "Байера" с зимы 2022 года. За леверкузенский коллектив нападающий сборной Ирана провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 2 ассистентскими действиями. Контракт экс-зенитовца с немцами рассчитан до лета 2027. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Азмуна в 12 млн евро.
"Марсель" после 20 проведенных туров располагается на 3-м месте в таблице Лиги 1, набрав 43 очка.
Источник: Sport24
Sport24: "Марсель" близок к приобретению Азмуна за сумму около 10 млн евро. Инициатор трансфера – Рибалта
Иранский футболист Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Марселе".
Фото: Getty Images