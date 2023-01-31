Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Sport24: "Марсель" близок к приобретению Азмуна за сумму около 10 млн евро. Инициатор трансфера – Рибалта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Иранский футболист Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Марселе".
Фото: Getty Images
По данным СМИ, 28-летний экс-игрок "Зенита" Сердар Азмун продолжит свою карьеру в "Марселе", представляющего чемпионат Франции. Сумма сделки составит примерно 10 млн евро. На приглашении иранского форварда настаивает экс-спортдиректор "Зенита" Хавьер Рибалта.

Сердар Азмун защищает цвета немецкого "Байера" с зимы 2022 года. За леверкузенский коллектив нападающий сборной Ирана провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 2 ассистентскими действиями. Контракт экс-зенитовца с немцами рассчитан до лета 2027. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Азмуна в 12 млн евро.

"Марсель" после 20 проведенных туров располагается на 3-м месте в таблице Лиги 1, набрав 43 очка.

Источник: Sport24


Марсель Рибалта Азмун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Азмун может вернуться в "Зенит", если не перейдет в "Марсель" 2
Спортдиректор "Оренбурга": мы завершили работу на трансферном рынке
Каррера: Промес и Малком – игроки одного уровня
Фабрицио Романо: "Арсенал" согласовал с "Челси" переход Жоржиньо за 12 млн евро
Sport24: "Марсель" близок к приобретению Азмуна за сумму около 10 млн евро. Инициатор трансфера – Рибалта
Ду Кейрос – о переходе в "Зенит": отличная сделка в финансовом плане для моей семьи. Цифры выглядели впечатляюще 6
Слуцкий - о срыве перехода Дзюбы в "Торпедо": Артем - игрок несколько иного уровня, чтобы просто приезжать на просмотр 4
Metaratings: "СКА-Хабаровск" заинтересован в приобретении защитника "Химок" Данилкина
Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу "Спартака" 9
Сергеев: Дзюба – классный футболист. Он найдет команду, это вопрос времени 3
Черышев: любой футболист, если включит мозги, может получить от Дзюбы пользу на поле
Кононов рассказал, что не жалеет о работе в "Спартаке"
Черышев - о Серии В: большинство клубов играет от обороны, лидер турнира в Венеции встал в 11 человек на своей половине 1
Metaratings: "Спартак" до сих пор не получил от "Вест Хэма" часть денег за Крала 2
ЦСКА официально подтвердил уход Гайча в "Верону"