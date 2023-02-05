Спортдиректор "ПСЖ" Кампос: звезды не могут выигрывать трофеи в одиночку

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луис Кампос выразил мнение, что звездные футболисты не в состоянии выигрывать трофеи в одиночку.

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"Большие звезды не могут выиграть трофей в одиночку. Они могут выиграть матч, два или несколько матчей. Но им нужны и другие игроки, гармония. Мы добились большого прогресса, но мы должны продолжать прогрессировать", — цитирует Кампоса Telefoot.



В текущем сезоне "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка. Отрыв от идущего на второй строчке "Марселя" составляет 8 очков, однако парижане провели на одну игру больше. На их счету сейчас 17 побед в чемпионате, 3 ничьи и 2 поражения. Напомним, "ПСЖ" является действующим чемпионом Франции.