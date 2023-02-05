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Головин: интерес "Боруссии"? Я игрок "Монако"

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Российский футболист "Монако" Александр Головин высказался по поводу интереса к нему со стороны дортмундской "Боруссии".
Фото: Getty Images
- Интерес "Боруссии"? Я игрок "Монако" и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона, - приводит слова Головина "Чемпионат".

Сегодня в рамках 22 -го тура Лиги 1 "Монако" в гостях оказался сильнее "Клермона" (2:0). 26-летний российский атакующий полузащитник Александр Головин смог отметиться результативным пасом. Это 6-й ассист российского футболиста в нынешнем сезоне французского первенства. Также в активе Александра 4 забитых мяча в 20 играх за монегасков.

Вчера СМИ сообщили, что услугами Головина заинтересовалась дортмундская "Боруссия". Также данную информацию подтвердил агент футболиста.

"Монако" по итогам 22 сыгранных туров набрал 44 балла и уверенно располагается на 4-м месте в таблице. Отставание от, идущего на 1 месте, "ПСЖ" составляет 10 очков.


Головин Монако Боруссия Д
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