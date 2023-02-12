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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм
П1 4.3X 2.18П2 2.78
Манчестер Сити
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.3X 6П2 9.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Райо ВальеканоЗавершен
Сельта
18:15
АтлетикоНе начат
Вальядолид
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.78

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Болонья
0 - 1 0 1
Монца2 тайм
П1 8.2X 3.4П2 1.58
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.81X 3.55П2 4.8
Наполи
22:45
КремонезеНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
1 - 1 1 1
Боруссия М1 тайм
П1 2.86X 2.58П2 3.2
Кёльн
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
3 - 1 3 1
РеннЗавершен
Монпелье
3 - 0 3 0
Брест2 тайм
Лилль
2 - 0 2 0
Страсбург2 тайм
П1 1.01X 19П2 150
Анже
1 - 1 1 1
Осер2 тайм
П1 3.6X 1.95П2 3.9
Реймс
3 - 0 3 0
Труа2 тайм
Нант
19:05
ЛорьянНе начат
П1 2.02X 3.45П2 3.9
Лион
22:45
ЛансНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7
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Агент Головина – о продлении контракта с "Монако": скоро все узнаете

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Александр Клюев, официальный представитель российского хавбека "Монако" Александра Головина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Монако"
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 26-летнему россиянину со стороны дортмундской "Боруссии" и желании "Монако" сохранить Головина в составе.

– Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете. "Монако" может стать зоной комфорта и остановить рост Головина как футболиста? Понимаю опасения, но это 100% не про Сашу. "Монако" – большой клуб. Вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют. Это ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьезная конкуренция, в том числе и у Саши. Головин никогда не давал себе послаблений. Он все адекватно воспринимает, старается работать на максимуме и ежедневно прогрессировать. Каждый день идти вперед, – приводит слова агента Metaratings.

Нынешний сезон для Головина – уже пятый подряд в составе монегасков. В последнем матче чемпионата Франции с "ПСЖ" (3:1) российский полузащитник открыл счет на первых минутах встречи. Этот гол стал для россиянина уже пятым в нынешнем сезоне. Также на счету Головина шесть результативных пасов. Благодаря победе над действующим чемпионом страны "Монако" поднялся на третью строчку.


Монако Головин Лига 1
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