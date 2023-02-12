Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 26-летнему россиянину со стороны дортмундской "Боруссии" и желании "Монако" сохранить Головина в составе.
– Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете. "Монако" может стать зоной комфорта и остановить рост Головина как футболиста? Понимаю опасения, но это 100% не про Сашу. "Монако" – большой клуб. Вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют. Это ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьезная конкуренция, в том числе и у Саши. Головин никогда не давал себе послаблений. Он все адекватно воспринимает, старается работать на максимуме и ежедневно прогрессировать. Каждый день идти вперед, – приводит слова агента Metaratings.
Нынешний сезон для Головина – уже пятый подряд в составе монегасков. В последнем матче чемпионата Франции с "ПСЖ" (3:1) российский полузащитник открыл счет на первых минутах встречи. Этот гол стал для россиянина уже пятым в нынешнем сезоне. Также на счету Головина шесть результативных пасов. Благодаря победе над действующим чемпионом страны "Монако" поднялся на третью строчку.
Агент Головина – о продлении контракта с "Монако": скоро все узнаете
Александр Клюев, официальный представитель российского хавбека "Монако" Александра Головина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Монако"