- В первую очередь, Саша – один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. "Монако" – важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в "Монако" и помогает команде добиваться результатов, - приводит мнение Абидаля Metaratings.
Российский атакующий хавбек Александр Головин, играющий за "Монако" с 2018 году, в текущем сезоне принял участие 31 встречи за свой клуб. В активе экс-игрока ЦСКА 5 голов и 7 результативных пасов. "Монако" вместе с Александром в данный момент находится в лидирующей тройке, располагаясь с 47-ю очками на 3-й строчке в таблице. Отставание от лидирующего "ПСЖ" составляет 7 баллов. Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что монегаски и россиянин ведут переговоры о пролонгации соглашения. Ранее Metaratings сообщал о том, что в услугах Головина заинтересована "Боруссия" из Дортмунда. Всего за карьеру полузащитник провел 321 игру, в которых забил 40 голов и оформил 48 ассистентских действий.
Абидаль: пример Головина показывает, что в России полно талантливых футболистов
Экс-игрок "Барселоны" Эрик Абидаль поделился мнением об игре Александра Головина.
Фото: Getty Images