Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
П1 2.75X 3.75П2 2.6
Милан
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.6X 3.3П2 3.05

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
16:00
УралНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Абидаль: пример Головина показывает, что в России полно талантливых футболистов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Барселоны" Эрик Абидаль поделился мнением об игре Александра Головина.
Фото: Getty Images
- В первую очередь, Саша – один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. "Монако" – важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в "Монако" и помогает команде добиваться результатов, - приводит мнение Абидаля Metaratings.

Российский атакующий хавбек Александр Головин, играющий за "Монако" с 2018 году, в текущем сезоне принял участие 31 встречи за свой клуб. В активе экс-игрока ЦСКА 5 голов и 7 результативных пасов. "Монако" вместе с Александром в данный момент находится в лидирующей тройке, располагаясь с 47-ю очками на 3-й строчке в таблице. Отставание от лидирующего "ПСЖ" составляет 7 баллов. Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что монегаски и россиянин ведут переговоры о пролонгации соглашения. Ранее Metaratings сообщал о том, что в услугах Головина заинтересована "Боруссия" из Дортмунда. Всего за карьеру полузащитник провел 321 игру, в которых забил 40 голов и оформил 48 ассистентских действий.


Абидаль Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Венгер: "Арсенал" может стать чемпионом. "Манчестер Сити" доминирует не так, как в прошлом году
Пента-трик Сергеева помог "Зениту" разгромить "Дубай Сити" в товарищеском матче 3
Спортдиректор "Коньяспора": трансфер Полоза невозможен
Абидаль: пример Головина показывает, что в России полно талантливых футболистов 2
Агент: никто из клубов не обращался ко мне по Ренану после чемпионата Южной Америки 1
Осинькин: если всё будет правильно, то через три года Пиняев должен быть в большом европейском клубе 3
Майкон: Халк был лучшим бразильским футболистом в России
Baza: российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции 16
Фабрицио Романо: "МЮ" сделал предложение о новом контракте 18-летнему Гарначо
Агент: зимой никакие движения по трансферу Миранчука были невозможны
Игрок "Урала" Сунгатулин: Гончаренко идеально чувствует баланс: понимает, когда надо прикрикнуть, а когда поспокойнее
Малком: не считаю, что у "Зенита" нет конкурентов в РПЛ. Всегда сложно играть с командами из Москвы 1
Кузяев, Сергеев и Бакаев - в стартовом составе "Зенита" на контрольный матч против "Дубай Сити"
"РБ Спорт": турецкий "Коньяспор" заинтересован в переходе Полоза летом 1
ESPN: "Реал" рассматривает Влаховича и Ришарлисона в качестве замены Бензема