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Французский журналист: игроки "ПСЖ" недовольны фаворитизмом Галтье в отношении Месси

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Футболисты французского гранда недовольны особым отношением главного тренера Кристофа Галтье к аргентинскому нападающему.
Getty Images
"Разница в отношении, которую Галтье создаёт между Месси и остальными членами команды, очень сильно подрывает доверие игроков к тренеру", - написал авторитетный журналист Djamel в своих социальных сетях.

Галтье возглавил "ПСЖ" лишь перед стартом текущего сезона. В течение последних нескольких матчей парижане демонстрируют неудовлетворительные результаты, проиграв "Монако" в Лиге 1, вылетев из розыгрыша Кубка Франции и уступив мюнхенской "Баварии" в первом матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Контракт Месси с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона.


Лига 1 Месси ПСЖ
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