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Капелло: "Монако" поступил правильно, продлив контракт с Головиным

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Экс-наставник сборной России из Италии Фабио Капелло поделился мнением по поводу продления контракта Монако с Александром Головиным.
ФК "Монако"
- Продление контракта Головина? Считаю, что "Монако" все сделал правильно, - приводит мнение Капелло "СЭ".

Вчера "Монако" на своих ресурсах официально сообщил о том, что договорился с 26-летним российским атакующим хавбеком Александром Головиным, который защищает цвета клуба с 2018 года, о пролонгации соглашения до лета 2026 года. В текущем сезоне Александр провел 35 поединков за команду Филиппа Клемана, в которых сумел отметиться 6 голами и 7 ассистами. Россиянин тратит на гол примерно 416 игровых минут. Отметим, что Головин дебютировал за сборную России именно при итальянце Фабио Капелло в матче против Беларуси (4:2). В том матче воспитанник ЦСКА забил свой первый гол за национальную команду. Всего за "Монако" Александр провел 166 встреч. В активе игрока 23 гола и 32 ассистентских действия.


Капелло Головин Монако
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