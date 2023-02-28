- Продление контракта Головина? Считаю, что "Монако" все сделал правильно, - приводит мнение Капелло "СЭ".
Вчера "Монако" на своих ресурсах официально сообщил о том, что договорился с 26-летним российским атакующим хавбеком Александром Головиным, который защищает цвета клуба с 2018 года, о пролонгации соглашения до лета 2026 года. В текущем сезоне Александр провел 35 поединков за команду Филиппа Клемана, в которых сумел отметиться 6 голами и 7 ассистами. Россиянин тратит на гол примерно 416 игровых минут. Отметим, что Головин дебютировал за сборную России именно при итальянце Фабио Капелло в матче против Беларуси (4:2). В том матче воспитанник ЦСКА забил свой первый гол за национальную команду. Всего за "Монако" Александр провел 166 встреч. В активе игрока 23 гола и 32 ассистентских действия.
Капелло: "Монако" поступил правильно, продлив контракт с Головиным
Экс-наставник сборной России из Италии Фабио Капелло поделился мнением по поводу продления контракта Монако с Александром Головиным.
ФК "Монако"