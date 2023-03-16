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Marca: Месси не собирается переходить в саудовский "Аль-Хиляль"

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси не рассматривает вариант с переходом в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: Globall Look Press
По сведениям испанской прессы, 35-летний аргентинец желает продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен" на более выгодных финансовых условиях, чем в нынешнем сезоне. Однако президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не собирается увеличивать жалование Месси в связи с намерением снизить расходную часть клуба путем сокращения фонда оплаты труда на треть. По этой причине переговоры между сторонами по продлению контракта, который истекает в июне, пока зашли в тупик.

Ранее в СМИ появились слухи, что саудовский "Аль-Хиляль" готов предложить действующему чемпиону мира оклад в 220 миллионов евро в год, который позволит Месси стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты и обойти в этом статусе португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Также сообщалось о переговорах отца Лионеля с руководством "Барселоны".

Источник: Marca


ПСЖ Аль-Хиляль Месси Лига 1
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