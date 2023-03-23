- Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в "Монако" и приносить ему пользу. – приводит комментарий Клюева "РБК Спорт".
Сегодня в СМИ сообщили о том, что руководство "Боруссии" из Дортмунда предложило "Монако" 40 млн евро за российского атакующего хавбека Александра Головина. Но россиянин принял решение отказаться от данного перехода и остаться в своем нынешнем клубе, пролонгировав с ним договор. В случае перехода, Головин побил бы свой собственный рекорд по стоимости трансфера и стал бы самым дорогим футболистом из России. Рекорд, который принадлежит Александру, случился в 2018 году, когда он перебрался в "Монако" за сумму, близкую к 30 млн евро. В этом сезоне воспитанник ЦСКА является одним из лидеров команды и сумел отметиться 6 точными попаданиями и смог 7 раз ассистировать свои партнерам в 37 встречах за команде Филиппа Клемана. Ранее агент игрока сообщал о том, что Александр нацелен на переход в клуб АПЛ.
Агент: подтверждаю факт интереса "Боруссии" Дортмунд к Головину, но о сумме мне неизвестно
Агент российского футболиста "Монако" Александра Головина Александр Клюев высказался по поводу информации о том, что дортмундская "Боруссия" делала предложение по покупке игрока.
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