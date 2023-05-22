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Президент "Лилля" Летан – о словах Оздоева про переговоры с клубом: полная ложь. Впервые слышу об этом игроке!

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Президент "Лилля" Оливье Летан опроверг слова российского полузащитника турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева об устных переговорах с представителями французской команды.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"
– Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь, – приводит слова Летана "СЭ".

Полузащитник "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев, ранее выступавший за "Зенит", поделился в интервью Нобелю Арустамяну, что получил предметное предложение от французского "Лилля". Стороны, якобы, запланировали раунд переговоров после ответного матча между "Зенитом" и "Бетисом" в рамках Лиги Европы незадолго до отстранения российских клубов и сборной от международных турниров. На этой встрече Оздоев должен был подписать предварительный контракт о переходе в стан "догов".


Лилль Карагюмрюк Оздоев Лига 1 Чемпионат Турции
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