Глеб: у Головина должны быть предложения из более сильных команд, чем "Монако"

Экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб считает, что хавбек "Монако" Александр Головин может играть за более сильную, нежели "монегаски", команду.

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Атакующий полузащитник "Головин смог адаптироваться во Франции, выучил язык и стал лидером сильной команды. У него должны быть предложения из более сильных команд, чем "Монако". "Боруссия" однозначно сильнее. Я считаю, что этот переход был бы шагом вперед в его карьере", - приводит слова Глеба Metaratings.ru Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин защищает цвета "Монако" с лета 2018 года. Воспитанник московского ЦСКА провел за "монегасков" 176 матчей, забил 25 мячей и сделал 33 голевые передачи. В минувшем сезоне на счету 27-летнего хавбека 44 матча за "Монако" во всех турнирах, в которых он оформил 8+8 по системе гол плюс пас. В феврале этого года футболист и клуб продлили действующее соглашение, теперь оно рассчитано до 30 июня 2026 года.