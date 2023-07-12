– Про Турцию, наверное, все слышали. Были варианты в Италии, Саудовской Аравии, той же Франции. Ждали предложения из Германии, но оттуда, к сожалению, не получили, — передает слова отца Кузяева "Чемпионат".
Сегодня стало известно о том, что футболист сборной России Далер Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с "Гавром". Французский клуб заключил соглашение с полузащитником до лета 2025 года. Отметим, что в следующем сезоне "Гавр" будет выступать в Лиге 1.
30-летний Далер Кузяев оказался на рынке свободных агентов 1 июля текущего года, когда его контракт с петербургским "Зенитом" истек. За сине-бело-голубых российский хавбек выступал с 2017 года. Вместе с клубом с берегов Невы Кузяев сумел выиграть 8 различных трофеев.
Отец Кузяева: у Далера были варианты в Италии, Саудовской Аравии, Турции и той же Франции
Адьям Кузяев, отец новичка французского "Гавра" Далера Кузяева, ответил на вопрос о том, клубы каких европейских стран могли подписать его сына этим летом.
Фото: "Чемпионат"