– Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове, – приводит слова Летанга Sport24.
30 августа Metaratings сообщило, что полузащитник московского "Спартака" Даниил Денисов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Отмечалось, что клуб Лиги 1 "Лилль" предложил "Спартаку" 11 млн евро за переход 20-летнего россиянина, но спортивный директор "красно-белых" Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французской команде в трансфере Денисова. По версии издания, сумма отступных, предусмотренная контрактом, составляет 15 млн евро.
Денисов выступает за "Спартак" с 2019 года. В 56 играх в составе "красно-белых" он забил один мяч и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.
Президент "Лилля" – об 11-миллионном предложении "Спартаку": абсолютная ложь! Мы не заинтересованы в Денисове
Президент "Лилля" Оливье Летанг опроверг информацию о том, что французский клуб предложил "Спартаку" 11 млн евро за полузащитника сборной России Даниила Денисова.
Фото: ФК "Спартак"