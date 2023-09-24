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"ПСЖ" разгромил "Марсель" в матче Лиги 1, Мбаппе получил травму

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В Париже на стадионе "Стад де Франс" состоялся матч 6-го тура Лиги 1.
Фото: Onze Mondial
Местный "ПСЖ" принимал "Марсель". Принципиальный матч завершился победой парижан со счётом 4:0.

Уже на 8-й минуте Ашраф Хакими открыл счёт. На 32-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе получил травму и был заменён на Гонсалу Рамуша. На 37-й минуте Рандал Коло-Муани удвоил преимущество хозяев.

На 47-й минуте Рамуш сделал счёт крупным. А на 89-й минуте португалец поставил точку в этой встрече.

"ПСЖ" набрал 11 очков и поднялся на 3-е место. "Марсель" с 9 очками занимает 7-ю строчку.


ПСЖ Марсель
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