– Ощущения были потрясающие. У "Зенита" шикарная база, но у "ПСЖ" она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, все очень современно оборудовано. Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору.
Товарищеский матч между "ПСЖ" и "Гавром" состоялся 21 июля текущего года. Парижский клуб одержал победу на своем поле со счетом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Уго Экитике и Килиан Мбаппе. Полузащитник сборной России Далер Кузяев в том поединке сыграл 45 минут.
Напомним, с 2017 года до лета текущего года Далер Кузяев выступал в составе петербургского "Зенита". В июле он стал игроком французского "Гавра". Его действующий трудовой договор с темно-синими рассчитано до июня 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
Кузяев: у "Зенита" шикарная база, но у "ПСЖ" она просто космическая!
Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев вспомнил товарищеский матч против "ПСЖ" на базе парижского клуба.
Фото: Getty Images