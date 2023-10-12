Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Латвия
19:00
АрменияНе начат
Хорватия
21:45
ТурцияНе начат
Беларусь
21:45
РумынияНе начат
Кипр
21:45
НорвегияНе начат
Испания
21:45
ШотландияНе начат
Албания
21:45
ЧехияНе начат
Фарерские острова
21:45
ПольшаНе начат
Андорра
21:45
КосовоНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
КамерунНе начат
Грузия
19:00
ТаиландНе начат
Швеция
20:00
МолдоваНе начат

Кузяев: у "Зенита" шикарная база, но у "ПСЖ" она просто космическая!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев вспомнил товарищеский матч против "ПСЖ" на базе парижского клуба.
Фото: Getty Images
– Ощущения были потрясающие. У "Зенита" шикарная база, но у "ПСЖ" она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, все очень современно оборудовано. Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору.

Товарищеский матч между "ПСЖ" и "Гавром" состоялся 21 июля текущего года. Парижский клуб одержал победу на своем поле со счетом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Уго Экитике и Килиан Мбаппе. Полузащитник сборной России Далер Кузяев в том поединке сыграл 45 минут.

Напомним, с 2017 года до лета текущего года Далер Кузяев выступал в составе петербургского "Зенита". В июле он стал игроком французского "Гавра". Его действующий трудовой договор с темно-синими рассчитано до июня 2025 года.

Источник: "Чемпионат"


Зенит Кузяев Гавр ПСЖ Лига 1
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится