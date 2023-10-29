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Марсель
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Матч "Марсель" – "Лион" перенесен из-за нападения фанатов хозяев на автобус команды гостей

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Матч 10-го тура чемпионата Франции "Марсель" – "Лион" перенесен из-за нападения фанатов хозяев на автобус команды гостей.
Фото: Лига 1
– Произошла кризисная встреча, которая позволила получить мнения заинтересованных сторон после того, как пострадали представители гостей. Было принято решение, что матч не состоится. Информация будет передана компетентным органам, – цитирует главного судью матча Франсуа Летексье RMC Sport.

Ранее фанаты "Марселя" забросали камнями автобус с футболистами и тренерами "Лиона" перед матчем команд в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Вследствие инцидента главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил ранение осколками стекла. Автобус команды был забросан камнями по пути следования на стадион "Велодром" в Марселе, где сегодня, 29 октября, должна была состояться игра 10-го тура Лиги 1.

Окно транспортного средства было разбито в результате попадания в него камня. Осколки стекла попали в лицо главному тренеру "Лиона" Гроссо. 45-летний специалист прибыл на арену в крови, где ему была оказана немедленная медицинская помощь и сделана перевязка. Ассистенту Гроссо, Раффаэле Лонго, также досталось осколками стекла в глаз.

Лига 1 приняла решение отменить матч "Марсель" – "Лион" перед стартовым свистком из-за нападения болельщиков на автобус с футболистами и тренерами гостей. Игра была запланирована на 22:45 по московскому времени сегодня, 29 октября. Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.


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