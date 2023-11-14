"Аршавин — заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи — свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!" — сказал Кузяев-старший.
Ранее Аршавин рассказал, что не понимает переход 30-летнего футболиста во французскую команду со спортивной точки зрения, но пожелал ему пойти на повышение в команду классом выше. Однако Аршавин всё равно не верит, что Кузяев сможет попасть в топ-клуб.
Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с "Гавром" на два года. В нынешнем сезоне на его счету два гола в 12 матчах чемпионата Франции.
Источник: Sport24.
Отец Кузяева — о словах Аршавина: стоило бы поддержать Далера. Он и другие ребята представляют Россию
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, отреагировал на слова в адрес своего сына от Андрея Аршавина.
Фото: AFP 2023 / LOIC VENANCE