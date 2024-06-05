– Мне очень жаль, что фигура такой величины покидает Лигу 1. Это большая потеря. Мне бы хотелось еще поиграть против него. Но Килиана тоже можно понять. Он желает побеждать и в еврокубках, а не только на внутренней арене.
Ранее стало известно о том, что нападающим сборной Франции Килиан Мбаппе на правах свободного агента покинул “ПСЖ”. У игрока и клуба истек контракт, и они приняли решение не продлевать сотрудничество. Килиан продолжит карьеру в мадридском “Реала”. С клубом из Испании Мбаппе подписал контракт до лета 2029 года.
Источник: “Известия”
Головин: мне очень жаль, что Мбаппе покидает Лигу 1
Полузащитник “Монако” Александр Головин высказался об уходе нападающего Килиана Мбаппе из “ПСЖ”.
Фото: Getty Images