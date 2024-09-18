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Экс-игрок "Краснодара" Каборе оценил шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ"

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Экс-игрок "Краснодара" Шарль Каборе высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"
- У Сафонова могут возникнуть трудности, потому что Доннарумма – итальянский футболист с громким именем. В Европе иногда важнее имя, чем талант, так что Матвею может быть непросто. Но я думаю, что Сафонов может составить ему конкуренцию, если Матвею предоставится такая возможность, - передает слова Каборе Metaratings.

Сафонов перебрался во французский гранд минувшим летом из "Краснодара", воспитанником которого он является. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 20 миллионов евро. Контракт вратаря с "ПСЖ" рассчитан на пять лет.

На данный момент Сафонов является вторым вратарем "ПСЖ", не проведя за команду ни одного официального матча. По некоторым данным, из-за повреждения Джанлуиджи Доннарумма не примет участие в матче Лиги чемпионов с "Жироной", который пройдет сегодня, 18 сентября. Эта игра может стать для Сафонова дебютной за "ПСЖ".

Шарль Каборе Матвей Сафонов ПСЖ Лига 1
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