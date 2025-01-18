"Здорово, что Хвича перешёл в "ПСЖ". Хвича может выиграть ещё один трофей в свою копилочку, а также деньги играют важную роль. "ПСЖ" много заплатил "Наполи", но и Хвича не останется без денег. Сейчас деньги решают всё.
Хвича молодец! Посмотрите, какой у него прогресс за последние три года. Ещё пять лет назад о нём говорили, когда он играл в РПЛ. Для многих футболистов Хвича должен служить примером", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера, 17-го января, Хвича Кварацхелия перешел в "ПСЖ" из "Наполи" за 70 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне нападающий провел за итальянский клуб во всех турнирах 19 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 85 миллионов евро.
На счету Кварацхелии 40 матчей в составе сборной Грузии и 17 забитых голов. Напомним, что ранее Хвича выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Нападающий является чемпионом Италии, а также обладателем Кубка России в составе "железнодорожников".
После 17-ти сыгранных туров парижане располагаются на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 43-мя набранными очками в своем активе.
Мостовой: для многих футболистов Хвича должен служить примером. Посмотрите, какой у него прогресс за три года
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"