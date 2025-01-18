"Мне кажется, что Хвича не перешёл в чемпионат, который сильнее итальянского. Не знаю, скажется ли такой трансфер отрицательно на Кварацхелии, но это покажет только время. Для прогресса в качестве футболиста ему больше подошли бы АПЛ или Ла Лига", - цитирует Шаронова "Чемпионат".
Вчера, 17-го января, Хвича Кварацхелия перешел в "ПСЖ" из "Наполи" за 70 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне нападающий провел за итальянский клуб во всех турнирах 19 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 85 миллионов евро.
На счету Кварацхелии 40 матчей в составе сборной Грузии и 17 забитых голов. Напомним, что ранее Хвича выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Нападающий является чемпионом Италии, а также обладателем Кубка России в составе "железнодорожников".
После 17-ти сыгранных туров парижане располагаются на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 43-мя набранными очками в своем активе.
Шаронов: для прогресса в качестве футболиста Кварацхелии больше подошли бы АПЛ или Ла Лига
Бывший тренер "Рубина" Роман Шаронов высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"