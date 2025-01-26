"Это приятное чувство, но я хотел, чтобы мы победили. Такие вещи случаются в игре. Мы должны продолжать усердно работать. Была очень хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Я действительно чувствовал, что они нам очень помогают. Я уже вижу, что в команде собраны хорошие футболисты, и я счастлив, что играю вместе с ними", - приводит слова Кварацхелии "Матч ТВ" со ссылкой на сайт ФК "ПСЖ".
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия попал в стартовый состав "ПСЖ" на домашний матч 19-го тура чемпионата Франции сезона-2024/25 с "Реймсом". На 47-й минуте хавбек отдал голевую передачу на нападающего парижан Усмана Дембеле. А на 83-й минуте грузин был заменен. В итоге встреча завершалась вничью со счётом 1:1.
Напомним, о переходе Хвичи Кварацхелии из "Наполи" в "ПСЖ" было объявлено 17 января. По информации СМИ, сумма компенсации составила 70 миллионов евро.
Хвича прокомментировал свой дебют за "ПСЖ" в матче с "Реймсом"
Грузинский полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дебютный матч в составе французской команды в матче 19-го тура Лиги 1 сезона-2024/25 с "Реймсом".
Фото: ФК "ПСЖ"