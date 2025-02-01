"Опыт, который Матвей приобретает, — большой плюс для него. Он молодой парень, может поменять что-то, если вдруг почувствует, что хочет играть в каждой встрече. Матвей с лёгкостью сможет найти другой клуб в Европе", - цитирует Березовского "Чемпионат".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт с французским клубом до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.
После 19-ти сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 47-ю набранными очками в своем активе.
Березовский: Сафонов с лёгкостью сможет найти другой клуб в Европе
Бывший российский голкипер Роман Березовский высказался об игре Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"