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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
7 - 0 7 0
БрайтонЗавершен
Ньюкасл
1 - 1 1 1
Фулхэм2 тайм
Борнмут
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм
Эвертон
3 - 0 3 0
Лестер2 тайм
Ипсвич
1 - 1 1 1
Саутгемптон2 тайм
Вулверхэмптон
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
СевильяЗавершен
Вильярреал
2 - 0 2 0
Вальядолид2 тайм
Атлетико
20:30
МальоркаНе начат
Эспаньол
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ВенецияЗавершен
Аталанта
20:00
ТориноНе начат
Болонья
22:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 2 1 2
Боруссия МЗавершен
Бавария
4 - 3 4 3
ХольштайнЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Унион
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Монако
21:00
ОсерНе начат
Лилль
23:05
Сент-ЭтьенНе начат

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Березовский: Сафонов с лёгкостью сможет найти другой клуб в Европе

Бывший российский голкипер Роман Березовский высказался об игре Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Опыт, который Матвей приобретает, — большой плюс для него. Он молодой парень, может поменять что-то, если вдруг почувствует, что хочет играть в каждой встрече. Матвей с лёгкостью сможет найти другой клуб в Европе", - цитирует Березовского "Чемпионат".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт с французским клубом до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.

После 19-ти сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 47-ю набранными очками в своем активе.

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