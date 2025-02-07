"Сможет ли Головин сыграть сегодня против "ПСЖ"? Да, он готовится к игре", - приводит слова агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее российский полузащитник "Монако" Александр Головин был снят с игры 20-го тура Лиги 1 против "Осера" (4:2) в перерыве. На послематчевой пресс-конференции главный тренер монегасков Адольф Хюттер рассказал, что Головин испытывает боль в голеностопе в течение нескольких месяцев.
Поединок в рамках 21-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако" состоится сегодня, 7 февраля. Начало - в 23:05 по московскому времени.
Головин готовится к матчу 21-го тура Лиги 1 против "ПСЖ"
Агент хавбека "Монако" Александра Головина Александр Клюев сообщил, что игрок готовится к поединку 21-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ".
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