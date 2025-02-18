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Мостовой: очень рад за Сафонова, молодец, что не побоялся перейти

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Сафонов уже провел 10 матчей за "ПСЖ'? Фантастика просто! Думал, что матчей пять-шесть есть, а тут целых 10. Очень рад за Матвея, молодец, что не побоялся перейти, хотя я помню слова некоторых экспертов, которые твердили о том, что ему не стоит идти на лавку", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 10 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 5-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 22 миллиона евро.

После 22-х сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 56-ю набранными очками в своем активе. Завтра, 19-го февраля, парижане примут на своем поле французский "Брест" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

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