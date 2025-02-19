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Французский журналист: Сафонов добился прогресса, но я боюсь за его будущее в "ПСЖ"

Французский журналист MadeinFOOT Дориан Бонзома поделился мнением о перспективах выступления во французском "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Он надежный помощник Джанлуиджи Доннаруммы и уже добился прогресса с тех пор, как перешел в "ПСЖ", особенно в игре на ленточке. С другой стороны, я немного боюсь за его будущее, потому что много говорилось о возможном приходе Люка Шевалье, вратаря "Лилля", в летнее трансферное окно. Посмотрим, как "ПСЖ" справится с этим вопросом", - приводит слова Бонзомы Sport24.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане выкупили голкипера у футбольного клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро и подписали с ним контракт на срок до конца сезона-2028/29.

После своего перехода Сафонов в составе своей новой команды в общей сложности 10 раз появился на поле в официальных матчах, в которых 5 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 5 матчах всего пропустил 6 голов.

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