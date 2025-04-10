Сообщается, что у руководства "Гавра" есть сомнения в целесообразности продолжения сотрудничества с хавбеком. Окончательное решение будет принято после окончания сезона. Если команда вылетит из высшего дивизиона чемпионата Франции, то французы не станут предлагать футболисту новый контракт.
Кроме того, сам россиянин недоволен своим игровым временем в этом сезоне, а потому готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду. Кузяев готов продолжить в Европе, так и на Ближнем Востоке, а также вернуться в Россию.
Далер Кузяев выступает в "Гавре" с июля 2023 года, подписав контракт на срок до 30 июня 2025 г. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 официальных матчах, забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
Источник: "ВсеПроСпорт"
СМИ: Кузяев близок к уходу из "Гавра"
По информации СМИ, российский полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев с большой долей вероятности ближайшим летом покинет клуб.
Фото: ФК "Гавр"