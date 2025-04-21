«Головин и новости вокруг него — все очень загадочное и покрыто тайной. Мы не знаем много о его травме — сначала представитель клуба говорит о скором возвращении, а позже, через 2-3 дня, он же говорит, что не это имел в виду. Сначала «Монако» говорит об отдыхе для Алекса, а потом заявляют о том, что он сыграет.
Мне кажется, Головин не сыграет полностью все оставшиеся матчи или вообще может пропустить остаток сезона. Могут ли его продать этим летом? В «Монако» молчат и не хотят говорить об этом. Состояние и будущее Головина покрыто тайной», — заявил Момон Sport24.
В этом сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. На протяжение розыгрыша чемпионата Франции Головин получает уже пятую травму. Однако ранее он не пропускал большое количество матчей. В общей сложности из-за повреждений полузащитник пропустил 8 матчей текущего сезона. В последних двух матчах Головин оставался на скамейке запасных.
4 октября 2024 года Александр Головин подписал новый контракт с футбольным клубом «Монако», который будет действовать до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 25 миллионов евро.
Журналист L'Equipe: в ситуации с Головиным всё туманно
Французский журналист L’Equipe и обозреватель «Монако» Антуан Момон прокомментировал ситуацию с российским полузащитником Александром Головиным.
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