«Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп ещё в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я ещё дёрнул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжёлый сезон в этом плане. Я думаю, даже самый тяжёлый за всю карьеру. Если взять профессионализм, то я в этом сезоне ещё въедливее, чем в прошлом. Я уделял много внимания восстановлению, много занимался отдельно», — заявил Головин «Чемпионату».
В этом сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. На протяжение розыгрыша чемпионата Франции Головин получает уже пятую травму. Однако ранее он не пропускал большое количество матчей. В общей сложности из-за повреждений полузащитник пропустил 12 матчей текущего сезона. В последних двух матчах Головин оставался на скамейке запасных.
4 октября 2024 года Александр Головин подписал новый контракт с футбольным клубом «Монако», который будет действовать до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 25 миллионов евро.
Головин объяснил причины частых повреждений в текущем сезоне
Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, из-за чего так часто получал травмы в текущем сезоне.
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