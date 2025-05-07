"Спустя почти полгода после перехода Хвичи в "ПСЖ" ясно, что он не ошибся. Возможно, именно Луис Энрике еще сильнее раскроет потенциал Кварацхелии", - сказал Шаронов sports.ru.
Кварацхелия перешел в "ПСЖ" зимой этого года из "Наполи" за 70 млн евро. В составе парижан грузинский полузащитник дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а также стал чемпионом Франции.
Шаронов: уже ясно, что Хвича не ошибся с переходом в "ПСЖ"
Бывший главный тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
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