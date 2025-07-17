"Мы действительно интересовались Бариновым, но в "Локомотив" по его подписанию мы не обращались", - цитирует Арпинона Sport24.
В прошлом сезоне Дмитрий Баринов провел за московский "Локомотив" в Российской Премьер-Лиге 26 матчей и отметился 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года, Баринов выступает за "железнодорожников" с 2016 года.
В "Меце" подтвердили интерес к полузащитнику "Локомотива" Баринову
Спортивный директор "Меца" Фредерик Арпинон высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"