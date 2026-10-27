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Гендир "Динамо" ответил, можно ли считать "Краснодар" топ-клубом

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, "Краснодар" стал топ-клубом РПЛ.

- Эта игра имеет турнирное значение, однако особенно важно, что "Краснодар" — это сильный клуб.

Они по-настоящему стали топ-клубом РПЛ, постоянно находятся на высоких позициях, уже выигрывали чемпионат. Поэтому для нас это, прежде всего, игра против очень сильного соперника, - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".

Сегодня, 27 октября, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:30 по столичному времени.

По итогам четырех сыгранных туров команда Сандро Шварца возглавляет группу В с 9 набранными очками, южане располагаются на второй строчке с 7 баллами в своем активе.

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