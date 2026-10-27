Ловчев объяснил серию "Краснодара" без побед: у них только одна проблема

- Я думаю, что у "Краснодара" проблема только одна. Команда, которая много выигрывает и долго находится наверху, когда-то устает от этого.
Знаете, чем "Краснодар" раньше брал? Какой-то сплоченностью что ли. И таким желанием проявить себя вместе с Галицким, который создавал все это не просто ради того, чтобы тратить деньги. И в какой-то момент команда наедается этим "через не могу", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Напомним, что в 12 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 1:1. Гости сравняли счет в компенсированное время благодаря голу Лориса Муйколо со стандарта, в составе южан отличился форвард Джон Кордоба. Южане не могут одержать победу в чемпионате России с августа - серия достигла шести матчей.
По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата России, чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит".