Глава Бундеслиги пообещал УЕФА юридические последствия за перенос матчей Лиги чемпионов на выходные

Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт выступил против переноса матчей Лиги чемпионов на выходные дни. По слухам, УЕФА может поменять матчи ЛЧ днями недели с играми внутренних чемпионатов, перенеся те на будние дни."Уик-энды должны принадлежать национальным лигам", — заявил Зайферт и пригрозил юридическими последствиями, если расписание будет изменено, сообщает AP.