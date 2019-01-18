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Джощуа Киммих провел 150-й матч в футболке "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих вышел с первых минут в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенцы на выезде играют с "Хоффенхаймом".

Таким образом, футболист провел 150-й матч в футболке "Баварии" во всех турнирах.

Теги: Киммих Бавария Бундеслига
Вчера, 23:19
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