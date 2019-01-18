Джощуа Киммих провел 150-й матч в футболке "Баварии"

150 – Joshua Kimmich bestreitet sein 150. Pflichtspiel f?r den @FCBayern. In seiner Zeit bei Bayern (seit 2015/16) bereitete er 29 Tore vor, nur @esmuellert_ (46) mehr. Wichtig. pic.twitter.com/iGyswQlm4T — OptaFranz (@OptaFranz) January 18, 2019

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих вышел с первых минут в матче 18-го тура чемпионата Германии.Мюнхенцы на выезде играют с "Хоффенхаймом".Таким образом, футболист провел 150-й матч в футболке "Баварии" во всех турнирах.