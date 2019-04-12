Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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Названа причина драки между Левандовски и Команом

11 апреля на тренировке мюнхенской "Баварии" произошла драка между нападающими Кингсли Команом и Робертом Левандовски.

Футболисты повздорили и бросились друг на друга с кулаками. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать дерущихся. 12 апреля главный тренер "Баварии" Нико Ковач подтвердил факт драки, но отметил, что игроки осознали, что были неправы, потому не будут наказаны клубом.

По информации L’Equipe, причиной вчерашней драки послужило недовольство Левандовски отсутствием концентрации у Комана во время работы на тренировке. Поляк позволил себе несколько грубых ремарок в адрес Кингсли, французу это не понравилось, после чего завязалась драка.

Sport24.ru
Теги: Левандовски Коман Бавария Бундеслига
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