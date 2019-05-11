Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 32 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре

"Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 33-го тура чемпионата Германии (0:0) и не смогла стать чемпионом в этом туре.

К тому же мюнхенцы позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

Последний раз чемпион Германии определялся в последнем туре в сезоне 2008/2009, когда титул завоевал "Вольфсбург". Опередить "волков" могли "Бавария" и "Штутгарт", которые перед последним туром уступали всего два очка. Мюнхенцы выиграли свой заключительный матч в чемпионате, однако (с учетом победы "Вольфсбурга" над "Вердером") остались вторыми.

В заключительном туре "Бавария" примет "Айнтрахт", а дортмундцы на выезде сыграют с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бундеслига
Сегодня, 22:42
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