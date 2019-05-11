Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|33
|75
|2
|Боруссия Д
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия М
|33
|55
|5
|Байер
|33
|55
|6
|Айнтрахт Ф
|32
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна
|33
|41
|12
|Майнц
|32
|37
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке 04
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|Нюрнберг
|33
|19
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Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре
"Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 33-го тура чемпионата Германии (0:0) и не смогла стать чемпионом в этом туре.
К тому же мюнхенцы позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.
"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.
Последний раз чемпион Германии определялся в последнем туре в сезоне 2008/2009, когда титул завоевал "Вольфсбург". Опередить "волков" могли "Бавария" и "Штутгарт", которые перед последним туром уступали всего два очка. Мюнхенцы выиграли свой заключительный матч в чемпионате, однако (с учетом победы "Вольфсбурга" над "Вердером") остались вторыми.
В заключительном туре "Бавария" примет "Айнтрахт", а дортмундцы на выезде сыграют с "Боруссией" из Менхенгладбаха.
"Спорт-Экспресс"
К тому же мюнхенцы позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.
"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.
Последний раз чемпион Германии определялся в последнем туре в сезоне 2008/2009, когда титул завоевал "Вольфсбург". Опередить "волков" могли "Бавария" и "Штутгарт", которые перед последним туром уступали всего два очка. Мюнхенцы выиграли свой заключительный матч в чемпионате, однако (с учетом победы "Вольфсбурга" над "Вердером") остались вторыми.
В заключительном туре "Бавария" примет "Айнтрахт", а дортмундцы на выезде сыграют с "Боруссией" из Менхенгладбаха.
"Спорт-Экспресс"
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