Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 32 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но сожалению, не смогла вознаградить себя

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0) отметил, что хотел бы сделать комплимент своей команде.

"Я хотел бы сделать комплимент своей команде. Начиная с 20-й минуты мы играли очень хорошо. Мы доминировали в игре, все контролировали и не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. Мы нивелировали сильные стороны "Лейпцига" и в то же время сами создавали моменты. К сожалению, мы не смогли вознаградить себя.

Но на следующей неделе мы сделаем это. Мы играем дома, и мы сделаем это. Это будет финал, которого у мюнхенцев не было уже много лет. Поэтому я уверен, что наши болельщики организуют великолепную атмосферу. Для нас это значит показать страсть и волю к победе", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ковач Бавария Лейпциг Бундеслига
Сегодня, 00:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама