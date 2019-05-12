Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но сожалению, не смогла вознаградить себя

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0) отметил, что хотел бы сделать комплимент своей команде."Я хотел бы сделать комплимент своей команде. Начиная с 20-й минуты мы играли очень хорошо. Мы доминировали в игре, все контролировали и не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. Мы нивелировали сильные стороны "Лейпцига" и в то же время сами создавали моменты. К сожалению, мы не смогли вознаградить себя.Но на следующей неделе мы сделаем это. Мы играем дома, и мы сделаем это. Это будет финал, которого у мюнхенцев не было уже много лет. Поэтому я уверен, что наши болельщики организуют великолепную атмосферу. Для нас это значит показать страсть и волю к победе", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.