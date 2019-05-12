Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|33
|75
|2
|Боруссия Д
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия М
|33
|55
|5
|Байер
|33
|55
|6
|Айнтрахт Ф
|32
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна
|33
|41
|12
|Майнц
|32
|37
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке 04
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|Нюрнберг
|33
|19
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Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но сожалению, не смогла вознаградить себя
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (0:0) отметил, что хотел бы сделать комплимент своей команде.
"Я хотел бы сделать комплимент своей команде. Начиная с 20-й минуты мы играли очень хорошо. Мы доминировали в игре, все контролировали и не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. Мы нивелировали сильные стороны "Лейпцига" и в то же время сами создавали моменты. К сожалению, мы не смогли вознаградить себя.
Но на следующей неделе мы сделаем это. Мы играем дома, и мы сделаем это. Это будет финал, которого у мюнхенцев не было уже много лет. Поэтому я уверен, что наши болельщики организуют великолепную атмосферу. Для нас это значит показать страсть и волю к победе", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.
"Спорт-Экспресс"
"Я хотел бы сделать комплимент своей команде. Начиная с 20-й минуты мы играли очень хорошо. Мы доминировали в игре, все контролировали и не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. Мы нивелировали сильные стороны "Лейпцига" и в то же время сами создавали моменты. К сожалению, мы не смогли вознаградить себя.
Но на следующей неделе мы сделаем это. Мы играем дома, и мы сделаем это. Это будет финал, которого у мюнхенцев не было уже много лет. Поэтому я уверен, что наши болельщики организуют великолепную атмосферу. Для нас это значит показать страсть и волю к победе", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.
"Спорт-Экспресс"
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