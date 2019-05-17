Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 33 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 33 40
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился ожиданиями от заключительного тура чемпионата Германии.

"На тренировках мы не чувствуем напряжение, но во время матча, скорее всего, все будет наоборот. В прошлые годы мы всегда становились чемпионами за несколько туров до конца, но в этом борьба идет до самого последнего матча. На протяжении всего сезона "Бавария" боролась с дортмундской "Боруссией" - в том числе в те фазы, когда мы играли не очень хорошо. Если завоюем чемпионство, оно определенно будет самым тяжелым за все последние годы", - цитирует Левандовски пресс-служба клуба.

Sport24.ru
Теги: Левандовски Бавария Бундеслига
Сегодня, 05:11
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