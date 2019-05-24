"Бавария" не собирается увольнять Ковача

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не собирается увольнять Нико Ковача, который привёл команду в завершившемся сезоне к чемпионству.

Ранее сообщалось, что специалист может быть отправлен в отставку после финала Кубка Германии, в котором "Бавария" сыграет против "РБ Лейпцига".

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Теги: Ковач Бавария
Сегодня, 23:05
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