"Бавария" не собирается увольнять Ковача

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не собирается увольнять Нико Ковача, который привёл команду в завершившемся сезоне к чемпионству.Ранее сообщалось, что специалист может быть отправлен в отставку после финала Кубка Германии, в котором "Бавария" сыграет против "РБ Лейпцига".