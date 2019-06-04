Марко Ройс признан лучшим игроком чемпионата Германии сезона-2018/19 по версии футболистов

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги прошедшего сезона по версии футболистов чемпионата.

За Ройса проголосовали 31,4% респондентов, сообщается на официальном сайте "Боруссии".

Для 30-летнего футболиста это третье звание самого ценного игрока чемпионата Германии, ранее футболист удостаивался этого приза в 2012 и 2014 году.

Sport24.ru
Теги: Ройс Боруссия Д Бундеслига
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