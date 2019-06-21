Матс Хуммельс: Дортмунд станет моим футбольным домом
Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал возвращение в дортмундскую "Боруссиию", передает
Немецкий защитник накануне перешел в состав "шмелей". Сумма трансфера не разглашается.
"Хочу поблагодарить "Баварию", партнеров по команде, фанатам за отличное отношение ко мне, а также весь персонал. Любой, кто знает меня, подтвердит, что "Бавария" — особенное место для меня.
Но моим футбольным домом будет Дортмунд. С нетерпением ожидают возвращения туда, хочу добиться успехов с клубом", — написал Хуммельс в своем инстаграме.
"Газета.ру"
Немецкий защитник накануне перешел в состав "шмелей". Сумма трансфера не разглашается.
"Хочу поблагодарить "Баварию", партнеров по команде, фанатам за отличное отношение ко мне, а также весь персонал. Любой, кто знает меня, подтвердит, что "Бавария" — особенное место для меня.
Но моим футбольным домом будет Дортмунд. С нетерпением ожидают возвращения туда, хочу добиться успехов с клубом", — написал Хуммельс в своем инстаграме.
"Газета.ру"