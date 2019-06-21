Матс Хуммельс: Дортмунд станет моим футбольным домом

Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал возвращение в дортмундскую "Боруссиию", передает

Немецкий защитник накануне перешел в состав "шмелей". Сумма трансфера не разглашается.

"Хочу поблагодарить "Баварию", партнеров по команде, фанатам за отличное отношение ко мне, а также весь персонал. Любой, кто знает меня, подтвердит, что "Бавария" — особенное место для меня.

Но моим футбольным домом будет Дортмунд. С нетерпением ожидают возвращения туда, хочу добиться успехов с клубом", — написал Хуммельс в своем инстаграме.

"Газета.ру"
Теги: Хуммельс Бавария Боруссия Д Бундеслига
Сегодня, 16:28
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