"Бавария" была готова включить Алабу в сделку по трансферу Сане

"Бавария" разработала новое предложение "Манчестер Сити" по трансферу Лероя Сане. Немецкий клуб предложил включить в сделку своего защитника Давида Алабу, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, данный вариант не устроил "МС".Отмечается, что "Бавария" предлагала Алабу и "Барселоне" в качестве дополнения к трансферу Усмана Дембеле, что не заинтересовало и каталонцев.Сане перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году за 37 млн фунтов. За "горожан" немец провел 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года.