СМИ: здоровье Беккенбауэра сильно ухудшилось

Состояние здоровья выдающегося защитника "Баварии" и сборной ФРГ Франца Беккенбауэра сильно ухудшилось с апреля нынешнего года, сообщает Spiegel со ссылкой на медицинскую справку, которую адвокаты 73-летнего чемпиона мира и Европы предоставили Федеральному прокурору Швейцарии.Ранее сообщалось, что юридическими органами Швейцарии в 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя оргкомитета чемпионата мира 2006 года Беккенбауэра и его коллег — бывшего президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха, вице-президента оргкомитета ЧМ-2006 Тео Цванцигера и генерального секретаря Немецкого футбольного союза Хорста Рудольфа Шмидта. Все они обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств в целях продвижения заявки Германии на проведение мирового первенства 2006 года.