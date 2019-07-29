"Шальке" выразил слова поддержки болеющему лейкемией Синише Михайловичу

"Шальке-04" в рамках подготовки к сезону провёл товарищеский матч с "Болоньей" и выразил поддержку болеющему лейкемией главному тренеру итальянской команды Синише Михайловичу."Все в "Шальке" хотели бы пожелать тренеру Синише Михайловичу скорейшего выздоровления и всего наилучшего в борьбе с лейкемией", — говорится в сообщении немецкого клуба на официальной странице в социальной сети "Твиттер".Матч завершился победой "Болоньи" со счётом 3:2. У итальянцев голы забили Андреа Поли, Никола Сансоне и Родриго Паласио. У "Шальке" отличились Фабиан Риз и Нассим Бужеллаб.Ранее Михайлович рассказал общественности, что ему диагностировали лейкемию. При этом специалист решил не уходить в отставку с поста главного тренера "Болоньи". С 18 июля по 23 июля специалист прошёл первый курс химиотерапии.