Глава "Шальке" на 3 месяца приостановил свою деятельность в клубе после обвинений в расизме

Председатель совета директоров "Шальке" Клеменс Теннис временно покинул занимаемую должность из-за скандала. На прошлой неделе из уст Тенниса на заседании совета директоров клуба прозвучали противоречивые комментарии, которые повлекли за собой обвинения Клеменса в расизме.Тогда Теннис, владелец мясоперерабатывающей компании, заявил на конференции, что вместо увеличения налогов для защиты окружающей среды в Африке должно быть построено больше электростанций."Нужно финансировать строительство 20 электростанций в год в Африке. После этого африканцы перестанут вырубать деревья и не будут больше делать детей с наступлением темноты", — сказал тогда Теннис."Шальке" выступил с официальным заявлением по ситуации."Обвинения в расизме, выдвинутые против председателя наблюдательного совета "Шальке" Клеменса Тенниса, были необоснованными. Однако Теннис нарушил клубную политику и принципы недискриминации, что особенно важно, учитывая, что он занимает должность главы наблюдательного совета. Он признал это нарушение на заседании во вторник и еще раз выразил сожаление.В связи с этим Клеменс Теннис заявил, что покинет наблюдательный совет и уйдет с поста руководителя клуба на трехмесячный срок, после чего возобновит работу на тех же должностях", — говорится в заявлении на официальном сайте "Шальке".