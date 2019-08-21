Трансфер Коноплянки в "Бешикташ" сорвался, клуб купит хавбека "Тоттенхэма"

Полузащитник "Шальке-04" Евгений Коноплянка не перейдёт в "Бешикташ" в летнее трансферное окно, утверждает Fanatik.По информации источника, сделка по 29-летнему украинскому футболисту сорвалась, и теперь турецкий клуб переключился на хавбека "Тоттенхэм Хотспур" Жорж-Кевина Н'Куду. Более того, стороны уже достигли принципиальной договорённости и в ближайшее время могут объявить о трансфере.