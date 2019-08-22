Нико Ковач: Коутиньо - футболист мирового класса и очень скромный молодой человек

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мнением о новичках команды."Коутиньо пока не участвовал в тренировках. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду.Перишич находится на том же уровне физической подготовки, что и другие наши игроки, потому что он начал тренироваться раньше, чем Филиппе. Я очень рад, что он у нас в команде.Эрнандес усердно работает, он отличный парень. Павар до сих пор демонстрировал отличные показатели. Он может играть на позиции крайнего защитника и в центре обороны. Я очень доволен им", - цитирует Ковача официальный сайт клуба.