Нойер назвал условие, при котором завершит карьеру

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, при каком условии завершит карьеру."Я долго играю в клубе и сборной из-за любви к футболу. Мне нравится тренироваться и играть. Мне уже 33 года, но мне всегда кажется, что я могу стать еще немного лучше. Я до сих пор радуюсь, если у меня все получается.Я завершу карьеру, когда перестану быть нужен, когда мне будет тяжело находить мотивацию на каждый день. Пока что я чувствую, что очень нужен в сборной, здесь все рады меня видеть", — цитирует Нойера Die Welt.