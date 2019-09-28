"Шальке" нанес поражение "Лейпцигу"

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Шальке" в гостях обыграл "Лейпциг" со счетом 3:1.



Чемпионат Германии



6 тур



Гол: Форсберг, 83 - Сане, 29, Харит, 42, Матондо, 57



РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиэле (Нкунку, 74), Хальстенберг, Юпамекано, Орбан, Айдара, Забитцер, Демме (Лукман, 64), Форсберг, Поульсен (Кунья, 69), Вернер



Шальке: Нюбель, Стамбули, Очипка, Сане, Кенни, Маскарель (Кабак, 82), Арит (Калиджури, 68), Сердар, Маккенни, Матондо (Шопф, 85), Бургшталлер



Предупреждения: Хальстенберг, 45+2, Калиджури, 86